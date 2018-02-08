В Башкирии нелегалы перевезли за год более 90 тысяч пассажиров

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Доля нелегальных перевозчиков в Башкирии в 2017 году на межмуниципальных маршрутах составила 38 процентов.
Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству его председатель Тимур Мухаметьянов. В числе негативных моментов он назвал процесс дерегулирования общественного транспорта и привел такие цифры:
- Доля нелегальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах составила 38 процентов. Нелегалы обслуживают 48 районов или почти 90 процентов. За год они перевезли более 90 тысяч пассажиров.
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