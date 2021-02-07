Центробанк опубликовал актуальный обзор инфляций по регионам России

Центробанк опубликовал актуальный обзор инфляций по регионам России

Вчера, 23:44ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Главный тренд прошлого года хорошо отражает динамика вкладов в банках: пока реальные доходы населения падали, прибыли бизнеса росли.

По итогам 2020 года прирост вкладов граждан в банках составил около 4%, а средств компаний — 16%. У физлиц темпы прироста вкладов упали почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, у компаний — выросли более, чем в 2 раза. А это означает, что разрыв между богатыми и бедными в 2020 году заметно усилился.

На ту же самую опасную тенденцию указывает и диссонанс показателя инфляции: в декабре она росла быстрее в самых бедных и депрессивных регионах.

Объяснения этому находятся самые разные: например, в Ростовской области впервые за 13 лет индексировали плату за муниципальное жилье. Также ссылаются также на вспышки птичьего гриппа, из-за которых подорожали яйца. Но в целом закономерность везде одна: в обеспеченных регионах цены повышались медленнее, чем беднее регион — тем выше была в нем инфляция.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, по итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 3,5%. Средняя зарплата в России, согласно Росстату, в 2020 году увеличилась до 49454 руб. При этом номинальный прирост (5,5%) наполовину съела инфляция, оставив в реальном выражении только 2,2%. В рублях за последние 7 лет зарплаты в России выросли почти на 17 000 рублей, но в долларовом выражении доходы работающего населения уменьшились на 27%.

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