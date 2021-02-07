Центробанк опубликовал актуальный обзор инфляций по регионам России

По итогам 2020 года прирост вкладов граждан в банках составил около 4%, а средств компаний — 16%. У физлиц темпы прироста вкладов упали почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, у компаний — выросли более, чем в 2 раза. А это означает, что разрыв между богатыми и бедными в 2020 году заметно усилился.