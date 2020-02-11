В Башкирии по итогам 2019 года снизилась инфляция

В Башкирии в 2019 году инфляция сложилась на уровне 2,9%. В 2018 году, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Башстат, инфляция была выше на 2,3%.

В пресс-службе регионального отделения Росстата отметили, что индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 102,3%, против 5% в 2018 году, на непродовольственную группу — 102,8% в 2019 и 3,9% в 2018, на услуги — 103,8% и 3,8% в 2018 году.

Больше всего, в 1,6 раза, подорожала гречка, подросли также в стоимости бобовые, рыба, хлеб и молочная продукция. Упала стоимость, почти на 10%, сахара и некоторые виды овощей.

Среди непродовольственных товаров выросли цена на бензин (3,3% против 9,1% в 2018 году) и дизельное топливо (1,6% против 13,5%), но дешевле на 10% стало газовое топливо. На 10,8% подорожал табак.

Повысились на 4,8% тарифы на ЖКХ, выросли на 7% авиабилеты, на 2,6% железнодорожные билеты, на 4% – автобусные билеты.