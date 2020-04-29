Для знания инфляции в России теперь есть миллион причин

Эксперты утверждают, что правильное развитие экономики невозможно без роста цен. Именно это и есть инфляция. Наиболее оптимальным считается годовой показатель на уровне 2-4%, сообщает newstracker.ru. Подсчет инфляции в России ведет Росстат. Текущие цены в магазинах сравниваются с прошлогодними. Из такого индекса потребительских цен можно сделать вывод об их росте. В официальную инфляцию попадают товары и услуги широкого потребления. Их в России около 500.

Чтобы заинтересовать граждан этой темой, Pharo Management и «Комсомольская правда» запускают конкурс «Угадай инфляцию». Его победитель получит миллион рублей. Каждый участник должен будет угадать инфляцию мая 2020 года и правильно ответить на несколько вопросов. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.

По словам основателя и управляющего партнера Pharo Management Гийома Фонкенелла, в последние годы в России заметно снизилась инфляция. Однако граждане все равно считают ее высокой. Возможно, это связано с опытом нескольких прошлых десятилетий. Задача организаторов конкурса - развеять мифы, а также обратить внимание граждан на рост цен. Если их представление об уровне инфляции станет верным, они смогут по-другому взглянуть на тему финансов. В глобальном смысле это позволит ЦБ РФ влиять на экономику с помощью процентных ставок, добавил он.

Кроме денежного приза, будут разыгрываться четыре ноутбука, шесть колонок, а также десять подписок на сайт газеты. Ответы участников будут приниматься с 27 апреля по 31 мая 2020 года. Номера претендентов на призовые места опубликуют на главной странице проекта с 8 по 11 июня. Розыгрыш состоится 15 июня в прямом эфире на странице проекта.