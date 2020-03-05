Ешь – не хочу: эксперты определили оптимальное по цене и качеству сочетание продуктов

По прогнозам Минэкономразвития, уровень бедности в России к 2020 году должен снизиться до 10,8%, а к 2023 году - даже до 7,7%. Пока же, по оценке Росстата, в конце 2019 года в нашей стране проживали (точнее выживали) за чертой бедности 13,5% населения.

Причем цифрами этими весьма легко оперировать – если опустить прожиточный минимум, то бедных людей станет сразу значительно меньше. Именно так и поступил Минтруд России, когда по итогам IV квартала 2019 года Минтруд опустил прожиточный минимум до 10 609 рублей на душу населения (с 11 012 рублей в III квартале). При этом важно отметить, что серьезную часть своих мизерных доходов люди тратят на покупку продуктов. «Новые Известия» посчитали, сколько люди тратят на еду, и на какую именно во всех регионах страны. И уточнили также, может ли такое питание быть здоровым и полезным.

Споры по поводу содержимого потребительской корзины и, особенно, минимального набора продуктов, идут давно. Вспомним хотя бы громкую историю про «макарошки».

Посчитать стоимость продуктовой корзины при этом вряд этом получится. В законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» указаны лишь общие категории продуктов. Так, фасоль, хлеб и макароны расположены в одном разделе, но цены имеют разные. Чтобы понять, сколько и каких продуктов сулят населению чиновники, журналисты изучили методические рекомендации по определению потребительской корзины, утверждённой правительством. После этого возник ряд недоуменных вопросов.

Например, хлеб и молоко, которые главенствуют в предлагаемой правительством потребкорзине, всегда были основными продуктами питания на Руси. Но стоит ли их сегодня рассматривать, как гарантию правильного питания?

Эксперты смотрят на это по-разному.

Профессор и руководитель научного направления «Оптимальное питание» «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин, в частности, настаивает, что состав потребительской корзины обязан полностью удовлетворять потребность человека в белках, жирах, углеводах. Этот эксперт не видит большой проблемы в избытке хлеба в предлагаемом властями пищевом рационе. Однако важно все-таки максимально приблизить потребительскую корзину к рациональным нормам.

Директор Научно-исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева считает, что обилие хлеба в пище на пользу людям не идет, тем более, что в рекомендациях правительства идет речь об обычном хлебе, содержащем соль, сахар, дрожжи, а не о цельнозерновом хлебе, содержащем много растительного белка. По ее словам, в продуктовой корзине, в принципе, предусмотрено много соли, которая провоцирует сердечно-сосудистые заболевания: 10г в день, что вдвое превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Особенно неудачно в реальной жизни сложилась ситуация с фактическим потреблением овощей и фруктов, которое, по мнению Александра Батурина, не дотягивает до обозначенных в потребительской корзине нормативов. При этом, по мнению Зинаиды Медведевой, для здорового питания даже достижения уровня нормативного потребления недостаточно: необходимо увеличить потребление овощей и фруктов с расчётных 480 граммов в сутки до 700 граммов (без учёта картофеля, который и в потребительской корзине идёт отдельной графой).