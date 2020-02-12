Колбаса - вверх, булки - вниз: как в январе в Башкирии изменились цены на продукты

Опубликованы данные мониторинга цен на продукты питания, которые были отмечены в январе в торговых точках республики. Инфорацию предоставил Башкортостанстат.

Как оказалось, в прошлом месяце специалисты службы статистики зафиксировали снижение цен на макароны, мясо, растворимый кофе, пшено и хлеб в среднем на 1,2-3,4%.

При это зафиксирован и сезонный рост цен на овощную и фруктовую продукцию (от 0,9 до 21,6%%), куриные окорочка, вареную колбасу, а также отдельные виды молочной продукции и рыбы.

Подорожали также водка и отечественное пиво (от 1,1 до 2,4%%).