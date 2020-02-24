Картошка дороже, яйца дешевле: в Башстате рассказали о ценах на значимые продукты
Вчера, 10:47ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Аналитики Башстата опубликовали очередную сводку цен, рассказывающую том, какие продукты подорожали и подешевели за последнее время.
К примеру, из значимых продуктов питания подорожали картофель (17,21 рубля за килограмм), маргарин (123,27), подсолнечное масло (89,61), помидоры (144,75), капуста (18,83)
Несколько дешевле стали курица (121,78 за килограмм), колбаса вареная (322,9), куриные яйца (53,31 рубля).
Ранее Башстат опубликовал данные об уровне потребительских цен в январе.
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