Макарошки не всегда стоят одинаково: в Башкирии в январе снизились цены на продукты
12 февраля, 16:14ОбществоНадежда ВалитоваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно данным Башстата, в начале 2020 года сразу несколько видов продуктов подешевели.
По данным аналитиков, речь идет, например, о яйцах и пшене, свинине и куре, кексах и рулетах, кофе и макаронах, которые подешевели примерно от 1 до 7,5%. В целом, речь идет об удешевлении 51 вида продовольственных товаров.
Дороже стали вареная колбаса и окорочка – от 2 до 2,4%. Стали дороже зефиры, кетчупы, пастила – от 1,4 до 2,6%. Кофе и вовсе подорожал в среднем на 6%.
Водка стала снова дороже – на 2,4%, пиво в общей сложности на 1,1%.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей