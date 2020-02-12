Макарошки не всегда стоят одинаково: в Башкирии в январе снизились цены на продукты

По данным аналитиков, речь идет, например, о яйцах и пшене, свинине и куре, кексах и рулетах, кофе и макаронах, которые подешевели примерно от 1 до 7,5%. В целом, речь идет об удешевлении 51 вида продовольственных товаров.

Дороже стали вареная колбаса и окорочка – от 2 до 2,4%. Стали дороже зефиры, кетчупы, пастила – от 1,4 до 2,6%. Кофе и вовсе подорожал в среднем на 6%.