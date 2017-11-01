Рустэм Хамитов назвал сумму налоговых льгот «Газпром нефтехим Салавату»

Она составила 13,5 миллиарда рублей.

Сегодня 1 ноября глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на выездном заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром», посвященном деятельности предприятий на территории республики.

Он отметил, что работа структур «Газпрома» и правительства республики находится на «высоком» уровне. Он напомнил, что стороны в 2014 году подписали соглашение, в соответствии с которыми были реализованы крупные проекты.

- Хорошо за эти годы поработал «Газпром нефтехим Салават» с точки зрения реализации инвестиционной программы – большой, крупной, одной из значимых для нашей республики. В проекты, которые реализованы на площадке «Газпром нефтехим Салават», вложено более 70 млрд рублей. Одновременно скажу, что и республика пошла навстречу в этой части и предоставила этому предприятию налоговых льгот на 13,5 млрд рублей. Это тоже немалые деньги. Такая взаимная работа позволила нам в 2014-2016 годах построить хорошие современные производства на «Газпром нефтехим Салават» и получить нужный результат, - сказал Рустэм Хамитов.

Хамитов также подчеркнул, что республика неплохо работает и с другими подразделениями «Газпрома» (ООО«Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»). В последние годы также расширился круг деловых партнеров «Газпрома».