Рустэм Хамитов: Раньше муниципалитеты работали очень хорошо
Сегодня, 17:40ПолитикаНаталья КузнецоваФото: glavarb.ru
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Глава региона раскритиковал администрации городов и районов за то, что они не организуют молочные кухни для малоимущих семей.
О плохой работе молочных кухонь глава региона высказался сегодня в ходе личного приема граждан.
– Тема детского питания – действительно острая, – сказал Рустэм Хамитов. – С ней приходится разбираться на республиканском уровне, хотя этим должен заниматься город. Но муниципалитеты мало что делают. А нужно делать молочные кухни. Раньше они работали очень хорошо. Мы ещё раз вернёмся к этой тебе, постараемся найти ресурсы, активизировать работу городских структур, чтобы обеспечивать бесплатным детским питанием молодых мам. Те, кто в этом нуждается, должны его получать.
Как сообщает пресс-служба главы региона, Хамитов дал поручение правительству Башкирии проработать варианты решения этого вопроса.
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