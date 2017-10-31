Рустэм Хамитов: Раньше муниципалитеты работали очень хорошо

Глава региона раскритиковал администрации городов и районов за то, что они не организуют молочные кухни для малоимущих семей.

– Тема детского питания – действительно острая, – сказал Рустэм Хамитов. – С ней приходится разбираться на республиканском уровне, хотя этим должен заниматься город. Но муниципалитеты мало что делают. А нужно делать молочные кухни. Раньше они работали очень хорошо. Мы ещё раз вернёмся к этой тебе, постараемся найти ресурсы, активизировать работу городских структур, чтобы обеспечивать бесплатным детским питанием молодых мам. Те, кто в этом нуждается, должны его получать.