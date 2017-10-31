Рустэм Хамитов улучшил позиции в Национальном рейтинге губернаторов

Теперь он находится на 12-м месте.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации в сентябре-октябре. Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Согласно исследования глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов занял 12-е место в Национальном рейтинге. Он поднялся на три позиции по сравнению с предыдущим периодом (июль-август).

Первое место в Национальном рейтинге занял губернатор Белгородской области Евгений Савченко, второе – губернатор Тюменской области Владимир Якушев, третье - глава Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на 4 месте, а президент Татарстана Рустам Минниханов – на 5 месте.

Политолог, заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты РБ Дмитрий Казанцев считает, что глава Башкирии Рустэм Хамитов за отчётный период может поставить себе в заслугу улучшение экономических показателей республики.

- Это и заметное снижение долговой нагрузки региона перед федеральным центром на 1,5 млрд руб, это и возросший оборот малых предприятий в республике за 2016 год, превысивший 1 трлн руб, - поясняет Дмитрий Казанцев. - Республика имеет самую низкую в ПФО долговую нагрузку на бюджет, не превышающую 18,5% и занимает по этим результатам условно 14 место (из 85 субъектов РФ) за прошлый год. С долговой же нагрузкой почти вдвое больше годового дохода регионального бюджета значатся 8 субъектов страны и ещё 10 с госдолгом на уровне 90%.