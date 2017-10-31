Рустэма Хамитова попросили сохранить старинные дома на ул. Гоголя в Уфе

"Архзащита Уфы" направила письмо главе региона Рустэму Хамитову с просьбой сохранить старинные здания на ул. Гоголя. Общественники просят поставить на госохрану 10 домов, которые находятся под угрозой сноса.

В письме подчеркивается, что проблему сохранения наследия нельзя решить реставрацией отдельных зданий и фасадных стен. Именно поэтому необходимо сохранять целые кварталы. В их числе - комплекс зданий на ул. Гоголя 19, 21, 21/1, 22, 22/1, 24, 26, 26а, 28/1, 30.

Как пишут общественники, эти здания являются образцами деревянного зодчества, исторические справки и архитектурные описания этих объектов были переданы в минкульт еще в 2015 году. Однако объектами культурного наследия их так и не признали. Более того, один из объектов - дом Монбланова на ул. Гоголя, 20 был снесен. Не способствует сохранению домов и созданное специально с этой целью управление по госохране объектов культурного наследия. Тем не менее заявление о включений зданий в перечень выявленных объектов культурного наследия подано в Минкультуры - уже в третий раз.

- В ближайшее время эти дома могут быть снесены, а на их месте разбиты газоны и парковки для новопостроенных административных и жилых зданий, - говорится в письме Хамитову. - В этой сложной обстановке просим Вас содействовать скорейшему решению вопроса о сохранении и постановке на госохрану именно кварталов исторической застройки, и конкретно красной линии ул. Гоголя.