Стали известны треки для разучивания ко Дню 1000 музыкантов в Уфе (25 августа)

Организаторы музыкального флешмоба День 1000 музыкантов объявили список треков, которые будут синхронно исполняться участниками 25 августа 2018 года в Уфимском амфитеатре. Решение провести D1000M во второй раз, по словам инициатора проекта - медиаменеджера, меломана и рок-энтузиаста Станислава Челнынцева, пришло после успеха первого флешмоба, который собрал рок-музыкантов из 35 городов страны в августе прошлого года.

Сет-лист второй в истории кавер-концерт крупнейшей рок-группы России будет состоять из двух мировых хитов и одного отечественного гимна поколения перемен:

- AC/DC - It's A Long Way To The Top

- Nirvana - Smells Like Teen Spirit

- Кино - Группа Крови

Треки на такие флешмобы подбираются из числа хорошо звучащих при массовом синхронном исполнении. В одном из заявленных треков группой AC/DC в оригинале использована шотландская волынка, которую вполне можно заменить башкирской национальной флейтой - кураем, предположили в штабе проведения флешмоба.

Этот проект проводится уже второй раз: это была первая удавшаяся крупная попытка реализовать проект Rockin 1000, изобретенный в 2015 году итальянским меломаном Фабио Зафаниньи, с целью призвать мировую группу Foo Fighters в небольшой городок Чезена. После исполнения огромной толпой вооруженных инструментами музыкантов хита Learn To Fly, группа увидела ролик, растрогалась, приехала и дала концерт в городке.