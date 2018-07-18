В Уфе в августе пройдет очередной «День 1000 музыкантов»

Участникам необходимо подать заявки до 20 августа на официальном сайте . Даже у начинающих музыкантов появится шанс выступить в унисон с профи на огромной площадке амфитеатра.

Напомним, 26 августа 2017 года в «День 1000 музыкантов» собрались более 500 человек с инструментами, среди которых были гитаристы, басисты, барабанщики и вокалисты. Музыкантам помогали коллективы Нечто, The Times и Walker's.