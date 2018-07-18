В Уфе в августе пройдет очередной «День 1000 музыкантов»

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Для участия заявки необходимо подать до 20 августа.
25 августа 2018 года в уфимском амфитеатре пройдет музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов».
Участникам необходимо подать заявки до 20 августа на официальном сайте. Даже у начинающих музыкантов появится шанс выступить в унисон с профи на огромной площадке амфитеатра.
Напомним, 26 августа 2017 года в «День 1000 музыкантов» собрались более 500 человек с инструментами, среди которых были гитаристы, басисты, барабанщики и вокалисты. Музыкантам помогали коллективы Нечто, The Times и Walker's.
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