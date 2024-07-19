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Рок-музыка

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2024
На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов
19 июля, 05:03
2021
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 29–31 января
29 января 2021, 12:12
2020
Солист «Аргымак» в Башкирии «сжёг» клип на песню про куриные ножки
Солист этно-рок группы «Аргымак» Ринат Рамазанов сжёг свой телефон, на котором был включен клип «100LB» на песню «Яратам тауыҡ ботон!» («Я люблю куриные ножки»). Руководитель проекта Алексей Amodeus предложил Рамазанову разобраться на ринге.
30 ноября 2020, 14:09
Новый клип уфимского рэпера Моргенштерна побил рекорды просмотров
5 июня 2020, 07:11
Уфимская звезда Земфира планирует прервать молчание
25 января 2020, 05:36
2019
Михаил Козырев про перфекционистку Земфиру: Если что, в торец она даст легко!
Музыкальный критик поделился воспоминаниями о работе с самыми известными российскими музыкантами, в том числе, Земфирой и Шевчуком.
28 сентября 2019, 05:23
ПроROCK в своем Отечестве: В Уфе состоялся необычный рок-концерт
26 мая 2019, 07:05
Холодная как камень Уфа сдалась Джо Линн Тёрнеру и четырем шведам
Публицист Шамиль Валеев делится впечатлениями о выступлении американского певца.
13 апреля 2019, 05:49
Борис Гребенщиков в Уфе спел с кураистом Робертом Юлдашевым и посетил музей
19 февраля 2019, 05:24
2018
Тэм Булатов: Как только ты говоришь о несправедливом и важном – это рок
30 ноября 2018, 07:40
Классика на драйве: «Би-2» с симфоническим оркестром в Уфе
18 октября 2018, 13:16
ВКонтакте совместно с The Story Lab выберут лучших уличных музыкантов
1 октября 2018, 12:27
Евгений Хавтан: «В интернете нет законов»
30 сентября 2018, 05:51
Кавер-проект «Легенды русского рока» собрал и вдохновил Мюзик-холл Уфы
20 сентября 2018, 09:46
Стали известны треки для разучивания ко Дню 1000 музыкантов в Уфе (25 августа)
20 июля 2018, 12:13
Запись, впервые опубликованная "Медиакорсетью", превратится в рок-концерт
18 июля 2018, 09:11
Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выпустили новый альбом – «Галя ходи»
9 июня 2018, 07:24
2017
Группа "Бурелар" показала Уфе современный башкирский рок
28 ноября 2017, 04:22
В Уфе впервые пройдет фестиваль башкирского рока «Ural-Batyr»
15 ноября 2017, 08:27
В сети оказался неизданный альбом культовой рок-группы Outrider
14 ноября 2017, 14:08

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