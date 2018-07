Запись, впервые опубликованная "Медиакорсетью", превратится в рок-концерт

Полностью оригинальный альбом "Four" был записан в 1996 году с непрофессиональным вокалистом, выступаюшим под псевдонимом "Раш", который отличается уникальным, "пробивным", высоким тембром голоса. Запись была сделана на максимально возможном уровне в Уфе тех лет качества в складском помещении и сведена звукорежиссером Ильёй Пилюгиным на базе оборудования Театра Кукол. Затем была записана на сто магнитофонных кассет Konika и роздана с автографами друзьям и знакомым. Об этой истории впервые рассказала ИА "Медиакорсеть" в своем материале, который вышел 14 ноября 2017 года .

Для того, чтобы поколения меломанов, выросших в уфимском рок-клубе "Братья Люмьер", (позднее, до закрытия клуба известного под названиями - "Желтая субмарина", "Джимми") познакомилось с новым материалом и хардроковым саундом группы, Outrider записал на "Диван Рекордс" при поддержке Максима Шкеля, Ильи Пилюгина и Рустема Кильмаматова демонстрационный трек на основе композиции 2018 года "Good Time" (We Are Living In A Good Time download 14 Mb Mp3).