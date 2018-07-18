Запись, впервые опубликованная "Медиакорсетью", превратится в рок-концерт

Музыкальный материал, который более 20 лет хранился у основателя и лид-гитариста культовой уфимской блюз-рок-группы Outrider Анатолия Симонова в кладовке на мини-диске, будет впервые представлен на большой публике в Уфе после полугода репетиций.

Полностью оригинальный альбом "Four" был записан в 1996 году с непрофессиональным вокалистом, выступаюшим под псевдонимом "Раш", который отличается уникальным, "пробивным", высоким тембром голоса. Запись была сделана на максимально возможном уровне в Уфе тех лет качества в складском помещении и сведена звукорежиссером Ильёй Пилюгиным на базе оборудования Театра Кукол. Затем была записана на сто магнитофонных кассет Konika и роздана с автографами друзьям и знакомым. Об этой истории впервые рассказала ИА "Медиакорсеть" в своем материале, который вышел 14 ноября 2017 года.

По впечатлениям участников рок-паблика журнала Rolling Stone Russia в социальной сети Вконтакте, звук и материал забытого магнитоальбома создан под влиянием Led Zeppelin, однако является оригинальным и правильным.

После того, как 14 ноября 2017 года ИА "Медиакорсеть" опубликовало историю этого альбома и с любезного разрешения правообладателя, предоставило своим читателям возможность скачивать материал альбома без ограничений, группа воссоединилась со своим вокалистом (он временно, на 20 лет, "отошел" в реальный сектор экономики), для того, чтобы аранжировать его для современного рок-раунда. О том, что произошло дальше и о том, что из себя представляет современный рок города Уфы, Анатолий Симонов рассказал в подробном интервью цифровому изданию Likes.Ru

Классический блюзовый состав Outrider, много лет состоявший из лид-гитариста Анатолия Симонова, бас-гитариста Рашида Рамеева, пополнился ритм-гитарой Якова Ривкина, место за ударной установкой занял Алексей Михайлов. Полгода группа в рок-составе репетировала имеющийся музыкальный материал и пополнила его новыми композициями.

Для того, чтобы поколения меломанов, выросших в уфимском рок-клубе "Братья Люмьер", (позднее, до закрытия клуба известного под названиями - "Желтая субмарина", "Джимми") познакомилось с новым материалом и хардроковым саундом группы, Outrider записал на "Диван Рекордс" при поддержке Максима Шкеля, Ильи Пилюгина и Рустема Кильмаматова демонстрационный трек на основе композиции 2018 года "Good Time" (We Are Living In A Good Time download 14 Mb Mp3).