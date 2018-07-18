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Запись, впервые опубликованная "Медиакорсетью", превратится в рок-концерт
Сюжеты:
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Запись, впервые опубликованная "Медиакорсетью", превратится в рок-концерт

Сегодня, 14:11КультураШамиль ВАЛЕЕВФото: Дим Тулунгужин
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