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Нового мэра Уфы уже сравнили с котом Матроскиным
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Нового мэра Уфы уже сравнили с котом Матроскиным

Сегодня, 13:28ГородТатьяна МайороваФото: Лайкс
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