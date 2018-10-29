Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
«Башкирский Черномырдин»: Депутаты избрали новым мэром Уфы Ульфата Мустафина
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82

«Башкирский Черномырдин»: Депутаты избрали новым мэром Уфы Ульфата Мустафина

Сегодня, 16:11ПолитикаВиктория КуприяноваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох