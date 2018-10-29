«Башкирский Черномырдин»: Депутаты избрали новым мэром Уфы Ульфата Мустафина

Сегодня, 29 октября, в Горсовете завершилась «мэрская эпопея»: по результатам голосования вакантное место градоначальника занял представитель «Газпрома», Ульфат Мустафин. Из 28 кандидатов, подавших документы на соискание должности, конкурсный отбор прошли 9 человек, но в финале оказались трое: генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин, первый заместитель главы администрации Кировского района Олег Котов, и, собственно, Ульфат Мустафин.

Руслан Зайнуллин Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

Олег Котов Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

Допущенные кандидаты на должность главы администрации изложили свое видение социально-экономического развития Уфы и представление о том, как эти сферы улучшить. Из трех презентаций депутаты Горсовета выбрали наиболее убедительную по их мнению. 28 депутатов проголосовали "за" Ульфата Мустафина, 1 - воздержался, 1 - "против", 1 - не голосовал. Тезисы Мустафина были следующими.

- Сегодня очень важный день: в городе появится новое руководство. Первое, что нужно сделать - завершить работу над стратегией города, ее нужно дополнить. Необходимо консолидировать внимание на развитии отдаленных районов - Дема, Шакша, Затон. Жилые комплексы вырастают, а школ, детских садов, поликлиник - это тоже нужно решать. Строится жилье - должны появляться и новые социальные объекты.

- Второе - инвестиционный вопрос. Необходимо сделать так, чтобы в Уфу приходили финансы - это должно стать одной из важнейших городских задач.

- Хотелось бы сказать и о слабых сторонах города: это уровень развития дорожно-транспортной системы и жилищные условия горожан. По первому вопросу нужна помощь правительства республики, бюджет города не справится. Я надеюсь, оптимальное решение будет найдено. Что касается ветхого жилья. Исторически уже сложилось так, что в Уфе много аварийных и ветхих домов, и это также нужно решать.

Если мне сегодня будет оказано доверие возглавить администрацию Уфы я сделаю все, чтобы город был чистым, опрятным, благоустроенным. У Уфы есть потенциал, но нужно поменьше говорить, и побольше работать на благо горожан.

Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

Сразу же после голосования с Ульфатом Мустафиным был подписан контракт, в соответствии с которым он теперь и будет выполнять обязанности главы администрации Уфы.

Ульфат Мустафин - новый глава администрации Уфы. Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

Справка

Ульфат Мустафин родился 4 мая 1959 года в Чекмагушевском районе, деревня Старо Ихсаново. В 1976 году окончил Старо-Башировскую среднюю школу Чекмагушевского района.

В 1976 году поступил в Уфимский техникум легкой промышленности, на специальность техника-технолога. 4 мая 1977 года был призван на военную службу в ряды Советской Армии. В марте 1981 года закончил УТЛП, получил диплом по специальности техника-технолога хлопкопрядильной промышленности.

В 1981 году начал работу в системе жилищно-коммунального хозяйства Кировского района в качестве слесаря 4 разряда, в ЖЭУ-40. . В марте 1991 года был переведен на должность главного инженера Производственного треста жилищного хозяйства. С сентября 1991 года переведен в исполком Кировского райсовета, назначен заведующим отделом коммунального хозяйства. С сентября 1996 года был переведен на должность заместителя начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения г. Уфы.

Позже был переведен в ОАО «Газ Сервис», назначен на должность зам. директора по экономике, по капитальному строительству. С сентября 1999 года переведен на должность главного инженера филиала «Уфа Газ» ОАО «Газ Сервис». С октября 2003 года переведен в Администрацию Президента РБ. Назначен на должность Начальника финансово-хозяйственного управления.

С мая 2008 г. по сентябрь 2010 г. временно не работал. С сентября 2010 года принят на государственную службу и назначен помощником руководителя Приуральского управления Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору.

С января 2011 года занимал должность начальника отдела организации надзорно-контрольной и разрешительной деятельности.