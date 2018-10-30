Ульфат Мустафин назвал первостепенной задачей создание новой транспортной системы

Сегодня, 30 октября, во время своего первого оперативного совещания в мэрии новый сити-менеджер Уфы Уфы Ульфат Мустафин подчеркнул, что поддерживает действия Радия Хабирова в сфере общественного транспорта. Кроме того, мэр отметил, что построение системы общественного транспорта станет его главной задачей.

Ульфат Мустафин обратился к администрации с просьбой подготовить документ, в котором будет указана информация о тех маршрутах, что уже имеются, а также о планируемых. Тему нелегальных перевозчиков сити-менеджер также не обошел вниманием: по его словам, 350 владельцев автобусов готовы начать работать легально и «встроиться» в новую транспортную систему.