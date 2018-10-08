Дельный и уверенный в себе: уфимцы назвали кота Матроскина мэром башкирской столицы

По резульататам теста, большинство читателей портала хотят видеть мэром энергичного, дельного, спокойного и уверенного в себе Кота Матроскина. Второй по популярности вариант – Бэтмен. Категоричным людям нравится его решительность действий по улучшению инфраструктуры города.