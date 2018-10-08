Дельный и уверенный в себе: уфимцы назвали кота Матроскина мэром башкирской столицы
Сегодня, 18:10ОбществоЗиля Аскерова
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Портал Likes.ru подготовил для своих читателей своеобразный тест. Он предлагает узнать, кто из литературных персонажей больше всего подходит в преемники Ирека Ялалова.
По резульататам теста, большинство читателей портала хотят видеть мэром энергичного, дельного, спокойного и уверенного в себе Кота Матроскина. Второй по популярности вариант – Бэтмен. Категоричным людям нравится его решительность действий по улучшению инфраструктуры города.
Кто не прошел тест – может пройти по этой ссылке и сделать это прямо сейчас.
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