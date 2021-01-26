В Уфе только 35% памятников находятся в удовлетворительном состоянии

В настоящее время власти ищут внебюджетные средства и возможности для реставрации памятники. На завтра запланировано совещание с потенциальными инвесторами по данному вопросу. Денис Булатов отметил, что в прошлом году было отреставрировано два объекта на средства частных инвесторов по республиканским проектам.