В Уфе только 35% памятников находятся в удовлетворительном состоянии

Сегодня прошел брифинг по итогам реализации нацпроектов, деятельности в сфере предпринимательства и конкурентной политики Башкирии в 2020 году.

По словам начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Олега Полстовалова, в Уфе 882 памятника. Большинство из них — объекты архитектуры. Однако в удовлетворительном состоянии, как сообщил Полстовалов, находятся только 35% памятников. С этой проблемой предстоит плотно работать, сказал он. В настоящее время власти ищут внебюджетные средства и возможности для реставрации памятники. На завтра запланировано совещание с потенциальными инвесторами по данному вопросу. Денис Булатов отметил, что в прошлом году было отреставрировано два объекта на средства частных инвесторов по республиканским проектам. Напомним, по программе перезагрузки столицы Башкортостана к юбилею «Уфа-450» предусмотрено создаие пяти новых памятников.

