Власти Башкирии рассказали, какие памятники появятся к 450-летию Уфы

Власти Башкирии рассказали, какие памятники появятся к 450-летию Уфы

Вчера, 13:02ГородАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Согласно программе перезагрузки столицы Башкортостана к юбилею «Уфа-450», город ждут колоссальные изменения. В том числе в муниципалитете появятся новые памятники.

Итак, в парке Победы в Черниковке планируется возвести стелу «Город трудовой доблести». Отметим, данный статус Уфы получила 1 марта 2020 года.

В историческом центре столицы Башкирии на пересечении улиц Гоголя и Коммунистическая появится памятник писателю Сергею Довлатову. В сквере у библиотеки на улице Заки Валиди решено увековечить память писателя Ярослава Гашека.

Неподалеку от места захоронения героя наполеоновских войн Евграфа Гладышева, на пересечении бульвара Баландина и улицы Мушникова появится его памятник.

Мемориал герою национального эпоса Урал-Батыру планируется установить на улице Революционная/улице 50 лет Октября/улице Цюрупы.

На обновленной набережной реки Белая к 450-летию Уфы появится памятник первооткрывателю В. А. Албанову.

Напомним, празднование юбилея столицы республики получило федеральный статус. В рамках подготовки планируется построить девять канатных дорог, благоустроить набережную и общественные пространства.

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