Власти Башкирии рассказали, какие памятники появятся к 450-летию Уфы

Итак, в парке Победы в Черниковке планируется возвести стелу «Город трудовой доблести». Отметим, данный статус Уфы получила 1 марта 2020 года.
В историческом центре столицы Башкирии на пересечении улиц Гоголя и Коммунистическая появится памятник писателю Сергею Довлатову. В сквере у библиотеки на улице Заки Валиди решено увековечить память писателя Ярослава Гашека.
Неподалеку от места захоронения героя наполеоновских войн Евграфа Гладышева, на пересечении бульвара Баландина и улицы Мушникова появится его памятник.
Мемориал герою национального эпоса Урал-Батыру планируется установить на улице Революционная/улице 50 лет Октября/улице Цюрупы.
На обновленной набережной реки Белая к 450-летию Уфы появится памятник первооткрывателю В. А. Албанову.
Напомним, празднование юбилея столицы республики получило федеральный статус. В рамках подготовки планируется построить девять канатных дорог, благоустроить набережную и общественные пространства.