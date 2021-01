Власти Башкирии рассказали, какие памятники появятся к 450-летию Уфы

Согласно программе перезагрузки столицы Башкортостана к юбилею «Уфа-450», город ждут колоссальные изменения. В том числе в муниципалитете появятся новые памятники.

Итак, в парке Победы в Черниковке планируется возвести стелу «Город трудовой доблести». Отметим, данный статус Уфы получила 1 марта 2020 года. В историческом центре столицы Башкирии на пересечении улиц Гоголя и Коммунистическая появится памятник писателю Сергею Довлатову. В сквере у библиотеки на улице Заки Валиди решено увековечить память писателя Ярослава Гашека. Неподалеку от места захоронения героя наполеоновских войн Евграфа Гладышева, на пересечении бульвара Баландина и улицы Мушникова появится его памятник. Мемориал герою национального эпоса Урал-Батыру планируется установить на улице Революционная/улице 50 лет Октября/улице Цюрупы. На обновленной набережной реки Белая к 450-летию Уфы появится памятник первооткрывателю В. А. Албанову. Напомним, празднование юбилея столицы республики получило федеральный статус. В рамках подготовки планируется построить девять канатных дорог, благоустроить набережную и общественные пространства.

