«Памятник Салавату Юлаеву был делом жизни». Как создавался главный символ Башкирии

На этой неделе в Уфе открылась выставка скульптора Сосланбека Тавасиева, который создал памятник Салавату Юлаеву. О великом художнике, работе над главным символом Башкирии и о том, почему на неё ушло 25 лет — в материале журналиста Mkset Антона Селиверстова.

Легенду о Салавате Юлаеве Сосланбек Тавасиев услышал во время Великой Отечественной войны при эвакуации в башкирское село Стерлибашево. Старик-башкир провожал солдат, призывая их «быть, как Салават». Тавасиев увлёкся и принялся за изучение биографии главного национального героя Башкирии. Художник почти сразу понял: на памятнике великий воин обязательно должен быть изображён на коне и «скакать» он будет в небо. Photo: Сосланбек Тавасиев Сам Тавасиев родился в Северной Осетии, в горном поселении Фаснал. В его семье стремились дать детям хорошее образование, и Сосланбек исправно посещал школу, уже тогда проявляя склонность к изобразительному творчеству, а позже отправился во Владикавказскую гимназию. Оттуда его призвали в армию. Спустя три года, когда ему было 23, началась Гражданская война. На съезде народов Востока в Баку Photo: Сосланбек Тавасиев Воевал Тавасиев на стороне большевиков. Он проявил себя бесстрашным командиром, а в перерывах между боями вырезал фигуры из дерева. После войны, вернувшись на родину, он занимался созданием надгробных памятников, и это стало для него началом карьеры скульптора. После художественной выставки во Владикавказе Тавасиева направили в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. В 1927 году он с отличием окончил обучение и через год перебрался в Москву, где много работал и участвовал в выставках. Его работы уже тогда отличались яркой образностью, динамичностью и ясными композиционными решениями. Дипломная работа в Ленинградском институте Photo: Сосланбек Тавасиев В 1934 году Тавасиев и его коллега Игорь Грабарь, прогуливаясь вдоль подмосковной реки Воря, задумались о создании посёлка художников. Так появилось Ново-Абрамцево, участки на которых получили люди исключительно творческих профессий, а дачи служили им мастерскими. В 1939 году Сосланбек Тавасиев стал членом Союза художников СССР. Работа над скульптурой "Вперед, победа за нами!" Photo: Сосланбек Тавасиев Когда началась Великая Отечественная война, Тавасиева с семьёй эвакуировали в Башкирию. Там он возглавил Уфимское отделение Союза художников и задумался о создании памятника Салавату Юлаеву. — Тавасиев задумывал сразу ансамбль, поэтому искал подходящее место, — рассказала Mkset научный сотрудник музея «Абрамцево» Светлана Волкова. — Он с самого начала планировал ставить памятник на возвышенности, чтобы его окружал впечатляющий пейзаж и создавался образ, будто Салават на коне мчится по небу. Первая демонстрация модели памятника Салавату Юлаеву в 1943 году Искусствовед Валентина Сорокина в биографии Тавасиева упоминала его рабочие заметки, из которых следует, что изначально ансамбль задумывался так: скульптура расположена на кургане, к которому ведут тропинки и внутри которого обустроены помещения с проходами, скамейками и памятным камнем Салавата. Предполагалось, что зритель мог бы полюбоваться скульптурой, после войти внутрь кургана, чтобы ознакомиться с памятным камнем в подсветке, а на выходе его бы встречал вид на реку. Модель памятника Салавату Юлаеву Photo: Сосланбек Тавасиев Тавасиев кропотливо выбирал подходящее место и нашёл его на правом берегу реки Белая. На реализацию его замысла ушло 25 лет. — У Тавасиева было много значимых работ, но, учитывая популярность памятнику Салавата Юлаева и потраченное на него время, можно говорить, что это было делом его жизни, — замечает Светлана Волкова. Модель памятника Салавату Юлаеву Photo: Сосланбек Тавасиев Против выбранного Тавасиевым места выступил башкирский комитет КПСС, который считал, что памятник надо ставить возле Горсовета или на Советской площади, но художник настаивал: или здесь, или нигде. В итоге его поддержала министр культуры Клара Тахватуллина. Работа над памятником Салавату Юлаеву в мастерской в Ахтырке Photo: Сосланбек Тавасиев Над макетом скульптуры Тавасиев работал в Подмосковье, куда вернулся после войны — точнее, в заброшенной церкви села Ахтырка, которая до того, как стать мастерской, с 1937 года после ареста настоятелей использовалась как овощехранилище. Он проделал огромную работу по анатомированию лошади и создал каркас, позволяющий вносить поправки без нарушения общей композиции. Люди выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на творение мастера. В своём дневнике Тавасиев с удовольствием отметил, что даже писатель Мустай Карим, увидев макет, согласился всё-таки: Салавату самое место именно над Белой. Photo: Сосланбек Тавасиев Макет привезли в Башкирию только в 1963 году. Его установили в фойе Государственного театра оперы и балета на общее обозрение, чтобы каждый желающий мог внести замечания. Так, после наблюдений одной из зрительниц Тавасиев сделал фигуру Салавата более мужественной. После всех согласований Ленинградский завод «Монументскульптура» отлил 10-метровую фигуру из бронзированного чугуна. После отливки памятника в Ленинграде Photo: Сосланбек Тавасиев Памятник установили в 1967 году. За эту работу Сосланбека Тавасиева удостоили званием народным художником Башкирии, а изображенная им фигура Салавата на коне стала частью герба республики. В родной Северной Осетии он тоже стал «народным» — за памятник писателю Коста Хетагурову. Одна из графических работ Сосланбека Тавасиева Photo: Сосланбек Тавасиев В 1974 году Сосланбек Тавасиев скончался. Его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. Та церковь, в которой он работал над макетом памятника Салавата, вернулась РПЦ. Сам памятник в ноябре 2020 года собрались реставрировать. Как пояснили Mkset в Башкультнаследии, планируется в частности отчистить скульптуру от коррозии и вернуть ей первоначальный цвет, также, возможно, понадобится временный демонтаж. Photo: Пресс-служба мэрии Уфы Посвящённая Сосланбеку Тавасиеву выставка в Уфе продлится до 20 декабря. Она проходит в Национальном музее республики Башкортостан.

