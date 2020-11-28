«Памятник Салавату Юлаеву был делом жизни». Как создавался главный символ Башкирии

Воевал Тавасиев на стороне большевиков. Он проявил себя бесстрашным командиром, а в перерывах между боями вырезал фигуры из дерева. После войны, вернувшись на родину, он занимался созданием надгробных памятников, и это стало для него началом карьеры скульптора. После художественной выставки во Владикавказе Тавасиева направили в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. В 1927 году он с отличием окончил обучение и через год перебрался в Москву, где много работал и участвовал в выставках. Его работы уже тогда отличались яркой образностью, динамичностью и ясными композиционными решениями.