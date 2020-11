В Башкирии установили памятник генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахметханову

Сегодня в Салаватском районе Башкирии почтили память память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Глава республики Радий Хабиров принял участие в открытии памятника.

В селе Малояз у филиала Дуванского многопрофильного колледжа установили бюст Артура Ахметханова. Памятник был открыт в преддверии его дня рождения. Генерал-лейтенанту исполнилось бы 58 лет. Мы решили открыть бюст нашему земляку, другу, соратнику, видному государственному деятелю, настоящему патриоту нашей республики. Мы очень хотим, чтобы молодёжь Салаватского района помнила, какой у них есть легендарный человек, сказал Радий Хабиров. Артур Ахметханов скончался в мае 2019 года после продолжительной болезни. Он похоронен на мусульманском кладбище в Уфе.

