Ирек Ялалов: Нужно восстанавливать нормальное авиасообщение между городами

Несмотря на то, что в последние годы количество рейсов из Уфы увеличилось, их все же недостаточно, считает глава уфимской администрации.

- В конце концов, нужно восстанавливать нормальное авиасообщение между городами, - отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов в рамках совещания в мэрии. - В советское время было очень много рейсов, а что сейчас? Рейсов мало, поэтому мы будем обращаться к руководству страны, чтобы региональная авиация также развивалась, рейсов только в Екатеринбург и Казань недостаточно.