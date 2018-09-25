Ирек Ялалов: Через 20 лет Уфа будет красивым и уютным парком

25 сентября на утренней оперативке в городской администрации Ирек Ялалов поздравил жителей города с победой Уфы в номинации «Лучшая муниципальная практика». Напомним, результаты конкурса подводил вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

- Первое место стало возможным благодаря нашей программе «Город в парке», - уверен Ирек Ялалов. – С 2012 года нами было организовано 19 новых и реконструировано 28 существующих мест отдыха. Таким образом, через 20 лет наш город будет находиться внутри красивого и уютного парка.