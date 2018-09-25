Ирек Ялалов о Стратегии 2030: Если вы не думаете о будущем, у вас его нет
Сегодня, 08:44ГородВиктория Куприянова
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Стратегия еще формируется, но основная ее задача – увеличение экономических показателей.
Сегодня утром, 25 сентября, на оперативном совещании в мэрии сити-менеджер выразил надежду, что все основные силы будут направлены на реализацию принятой стратегии развития региона.
-Как метко выразился драматург Джон Голсуорси: «Если вы не думаете о будущем, у вас его нет», - отметил Ирек Ялалов. - Стратегия 2030 – необходимая часть будущего, которое нужно будет реализовывать всем нам.
Напомним, основной целью Стратегии 2030 для Башкирии является увеличение ВВП до трех раз, также необходимо войти в 10 регионов-лидеров.
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