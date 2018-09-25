Ирек Ялалов о Стратегии 2030: Если вы не думаете о будущем, у вас его нет

Сегодня утром, 25 сентября, на оперативном совещании в мэрии сити-менеджер выразил надежду, что все основные силы будут направлены на реализацию принятой стратегии развития региона.

-Как метко выразился драматург Джон Голсуорси: «Если вы не думаете о будущем, у вас его нет», - отметил Ирек Ялалов. - Стратегия 2030 – необходимая часть будущего, которое нужно будет реализовывать всем нам.