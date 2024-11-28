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Самолеты

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Ноябрь
В обстрелянном в Башкирии самолете летели трое человек
28 ноября, 09:22
Самолет из Уфы сломался в небе над Египтом
14 ноября, 12:43
Октябрь
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Август
Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана
28 августа, 09:17
Аэропорт Казани экстренно закрыли
28 августа, 06:07
Июль
Смерч ждут в Уфе
31 июля, 06:59
Билеты на самолеты из Уфы останутся дешевыми
5 июля, 08:12
Июнь
Самолет из Уфы сел с лопнувшим лобовым стеклом в Москве
25 июня, 11:45
Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?
21 июня, 04:37
Летевший в Уфу самолёт экстренно посадили из-за невыносимой духоты
12 июня, 10:18
Самолет из Уфы едва не разбился в Москве
5 июня, 09:32
Май
Уфа экстренно приняла туристов из Турции
24 мая, 11:31
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
17 мая, 12:08
Апрель
Правила провоза багажа в самолете в 2024 году: нормы и ограничения
26 апреля, 14:46
Цены на авиабилеты в экономклассе в России выросли на 25% за год — в чём причина?
26 апреля, 11:20
В посадке отказано: почему россиян не допускают на борт турецких авиакомпаний
22 апреля, 17:42
Уфимцы смогут летать в Баку каждую неделю
Из Уфы в Баку запустят дополнительные рейсы, сообщили в Минтрансе Башкирии.
3 апреля, 06:23
Март
Жители Башкирии смогут чаще летать в Азербайджан
Подробности о новом авиарейсе раскрыли в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
14 марта, 10:44
Летевший через Уфу самолет вернулся на стоянку из-за технической неполадки
8 марта, 04:28

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