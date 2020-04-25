В Уфе ночью провели дезинфекцию на 15 улицах

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Обработка проходила с 22.00 до 6 часов утра.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 25 апреля, ночью была проведена дезинфекция 15 улиц, расположенных преимущественно в северной части города.
По данным столичной мэрии, санитарная обработка прошла на следующих улицах: 50 лет СССР, Менделеева, Бикбая, Гагарина, маршала Жукова, Сипайловская, Чудская, Трамвайная, Невского, Кольцевая, Вологодская, Седова, а также на Индустриальном и Уфимском шоссе.
Дезинфекция проводилась с 22.00 до 6.00 при помощи автоколонны спецтехники. Движение автотранспорта на этих улицах было ограничено.
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