Уфу накрыл снегопад, дезинфекция улиц приостановлена
14 апреля, 09:11ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщили на оперативке с мэрии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили ход дезинфекции на улицах города. Как отметил начальник столичного управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов, в соответствии с муниципальным контрактом дезинфекция городских улиц должна проводиться почти ежедневно. Но сегодня, из-за выпавшего снега, придется изменить этот график и продолжить работы, когда наступят более благоприятные погодные условия.
Как сообщили синоптики, сейчас в городе 0 градусов. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на протяжении всего дня. Днем температура воздуха повысится до +6 градусов.
Автомобилистам рекомендовали быть осторожнее в пути, а в идеале соблюдать режим самоизоляции и не покидать свое жилище.
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