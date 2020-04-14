Уфу накрыл снегопад, дезинфекция улиц приостановлена

Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили ход дезинфекции на улицах города. Как отметил начальник столичного управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов, в соответствии с муниципальным контрактом дезинфекция городских улиц должна проводиться почти ежедневно. Но сегодня, из-за выпавшего снега, придется изменить этот график и продолжить работы, когда наступят более благоприятные погодные условия.