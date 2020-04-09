Власти Уфы предупредили о перекрытии улиц из-за дезинфекции
9 апреля, 17:32ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Обработка улиц будет проходить с 22:00 9 апреля до 6:00 10 апреля.
Движение транспорта ограничат на этот период на Первомайской улице, Ульяновых, Кольцевой, Интернациональной, Менделеева, Аксакова, Сочинской, Коммунистической, Сагит Агиша, Комарова, Конституции.
В связи с этой мерой автолюбителей просят выбирать маршруты заранее и отнестись с пониманием к работам. Во время дезинфекции также рекомендуют закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов.
При дезинфекции используют дезинфицирующее средство «Этоксамин». В случае возникновения вопросов, жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г.Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр Администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.
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