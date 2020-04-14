В мэрии Уфы назвали препарат, которым проводят дезинфекцию улиц
Об этом шла речь на оперативке в администрации города.
Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Рустем Хамитов рассказал более подробно о дальнейших планах по дезинфекции улиц.
По его словам, обработано уже около 5370 тысяч квадратных метров улиц. На очереди – еще примерно 1620 тысяч квадратных метров преимущественно в южной части города.
Напомним, столь активная обработка ведется в Уфе с 7 апреля, сразу после того, как был объявлен карантин после вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова. Обработка началась именно с периметра вокруг данной клиники.
Дезинфекция проводится с применением аэрозольного вещества «Этоксамин», которое, по словам чиновников, имеет все необходимые сертификаты и лицензии и поэтому не должно вызывать недомогания у животных, птиц и людей. Тем не менее горожанам рекомендуют сверяться с графиком обработки улиц, опубликованным на сайте мэрии, и на всякий случай не оставлять открытыми окна в ночное время, когда проводится дезинфекция.
Кстати, в снежную погоду работы по дезинфекции будут временно приостановлены, но как только погода наладится, их возобновят.
Смотрите фоторепортаж нашего фотокорреспондента Артура Салимова о том, как проводилась дезинфекция в Уфе в предыдущие дни.