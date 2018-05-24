В Уфе на арт-объекте «Пчела» должны расцвести больше 8000 цветов
Пчела располагается возле Монумента Дружбы в столице Башкирии.
В Уфе сотрудники коммунальных служб завершили работу над арт-объектом «Башкирская пчела», расположенным возле Монумента Дружбы. Теперь огромное дружелюбное насекомое вновь оказалось укутано в наряд из разноцветных рядом.
- Всего для благоустройства башкирской пчелы используются более 8000 цветов. Высота памятника - 2 метра. Длина - 3,5 метров, - опубликовали "Вести-Башкортостан" слова мастера зеленого хозяйства МБУ СиБ Кировского района Таслифы Ахметовой.
Следом за украшением пчелы бригада работников МБУ СиБ Кировского района выполняет масштабные работы по благоустройству территории вокруг Монумента Дружбы, озеленяет газоны, высаживают рассаду цветов на клумбах.
Памятник башкирской пчеле в Уфе впервые установили в 2007 году на Советской площади. Арт-объект представляет собой металлическую конструкцию, на которой в летнее время высаживаются цветы, имитирующие тельце пчелы. Несколько лет назад пчелу перебазировали на клумбу возле Монумента Дружбы, а на Сроветской площади оборудовали круглогодичную парковку.