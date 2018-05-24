В Уфе на арт-объекте «Пчела» должны расцвести больше 8000 цветов

В Уфе сотрудники коммунальных служб завершили работу над арт-объектом «Башкирская пчела», расположенным возле Монумента Дружбы. Теперь огромное дружелюбное насекомое вновь оказалось укутано в наряд из разноцветных рядом.

Памятник башкирской пчеле в Уфе впервые установили в 2007 году на Советской площади. Арт-объект представляет собой металлическую конструкцию, на которой в летнее время высаживаются цветы, имитирующие тельце пчелы. Несколько лет назад пчелу перебазировали на клумбу возле Монумента Дружбы, а на Сроветской площади оборудовали круглогодичную парковку.