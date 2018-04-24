В Уфе новый арт-объект не выдержал порыва ветра

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На землю упала буква из газонной травы.
Сюжеты: Фотофакт
Новый арт-объект из искусственной газонной травы, который был установлен буквально неделю назад, не выстоял перед сильным ветром, который накрыл Уфу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Напомним, арт-объект, представляющий собой буквы, символизирующие название города, был установлен недалеко от остановки «Юношеская библиотека». Буква «Ф» в слове «Уфа» упала, не выдержав сильного ветра.
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Отметим, что из-за сильного ветра в Уфе пострадали автомобили, крыши больниц, школ. Сотрудники МЧС зафиксировали 50 случаев падения деревьев.
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