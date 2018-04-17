В Уфе появился новый арт-объект из искусственной газонной травы

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Горожане и гости столицы уже начали фотографироваться на его фоне.
Недалеко от остановки «Юношеская библиотека» установили арт-объект из искусственной газонной травы высотой в два метра, сообщили в пресс-службе администрации города.
Буквы, символизирующие название города, написаны на русском, башкирском и английском языках. Вечером пространство вокруг букв преобразится, когда на деревьях засверкают огоньки гирлянд.
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