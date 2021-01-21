В Уфе на пять дней закроют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе на пять дней закроют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

Вчера, 09:17ГородАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
В Уфе продолжается демонтаж конструкций пролетного строения путепровода на Заки Валиди. В связи с этим на участке проспекта Салавата Юлаева перекрыварывается движение в обоих направлениях.

Ограничения будут действовать в ночное время с 00:00 до 05:00 в ближайшие пять дней — с 21 по 25 января.

Объехать этот участок дороги можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд — поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям.

Напомним, ещё в новогодние каникулы в Уфе был закрыт путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. В первый рабочий день, 11 января, жители города столкнулись с пробкой в 9 баллов. Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал Минтранс и админстрацию Уфы и поручил решить проблему. Там были установлены камеры и светофор, разработаны схемы движения, а также организована работа постов ГИБДД, чтобы быстро устранять аварии. Кроме того, было принято решение проводить ремонтные работы ночью.

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