В Уфе на пять дней закроют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

Напомним, ещё в новогодние каникулы в Уфе был закрыт путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. В первый рабочий день, 11 января, жители города столкнулись с пробкой в 9 баллов. Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал Минтранс и админстрацию Уфы и поручил решить проблему. Там были установлены камеры и светофор, разработаны схемы движения, а также организована работа постов ГИБДД, чтобы быстро устранять аварии. Кроме того, было принято решение проводить ремонтные работы ночью.