В Уфе на пять дней закроют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

Ограничения будут действовать в ночное время с 00:00 до 05:00 в ближайшие пять дней — с 21 по 25 января.
Объехать этот участок дороги можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд — поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.
Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям.
Напомним, ещё в новогодние каникулы в Уфе был закрыт путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. В первый рабочий день, 11 января, жители города столкнулись с пробкой в 9 баллов. Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал Минтранс и админстрацию Уфы и поручил решить проблему. Там были установлены камеры и светофор, разработаны схемы движения, а также организована работа постов ГИБДД, чтобы быстро устранять аварии. Кроме того, было принято решение проводить ремонтные работы ночью.