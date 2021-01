Власти Башкирии планируют закрыть путепровод в Уфе на всё время ремонта

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на сегодняшнем оперативном совещании рассказал о дальнейших планах по поводу развязки Заки Валиди-проспект Салавата Юлаева.

Полностью путепровод перекрыли на три дня в качестве эксперимента — с субботы по понедельник. По словам Андрея Назарова, сегодня будет принято решение о дальнейшем режиме дороги на время ремонта. В случае полного закрытия развязки ремонт ускорится в два раза и уже осенью возобновится движение. Если же ремонт будут проводить как в предыдущие дни, тогда ремонт продлится до середины следующего года, что для нас после завершения строительства вставки между мостами добавит дополнительную проблему. Скорее всего, придётся закрыть путепровод полностью, чтобы максимально быстро решить проблему, сказал премьер-министр. Напомним, закрытие даже части путепровода привело к пробкам в Уфе, что вызвало недовольство жителей города. Однако власти решили вопрос: установили светофор и камеры, предложили пути объезда, организовали работу постов ГИБДД, чтобы быстро устранять аварии. Сегодня утром на полностью перекрытой дороге образовались пробки семь баллов.

