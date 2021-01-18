Власти Башкирии планируют закрыть путепровод в Уфе на всё время ремонта

Полностью путепровод перекрыли на три дня в качестве эксперимента — с субботы по понедельник. По словам Андрея Назарова, сегодня будет принято решение о дальнейшем режиме дороги на время ремонта. В случае полного закрытия развязки ремонт ускорится в два раза и уже осенью возобновится движение.