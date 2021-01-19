В мэрии Уфы сообщили о ходе работ на перекрытом путепроводе

Также установлены знаки по полосам на дорогах с улиц Заки Валиди на Воровского. В минувшие выходные дорожная обстановка была спокойная, уверяют в мэрии. 17 января были завершены подготовительные мероприятия в направлении в центр. 19 января с полуночи до 5 утра планируется закрытие движение по проспекту Салавата для демонтажа балок пролетного строения.