В мэрии Уфы сообщили о ходе работ на перекрытом путепроводе

В мэрии Уфы сообщили о ходе работ на перекрытом путепроводе

Вчера, 10:18ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook Андрей Назаров
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании в мэрии города заместитель главы администрации Радмил Муслимов сообщил о ходе работ в районе перекрытого на реконструкцию путепровода.

По словам чиновника, за минувшие дни отрегулированы фазы светофоров на прилегающих улицах, дополнительно установлена зеленая стрелка для поворота на Набережную при движении с улицы Сочинской в центр. В мэрии уточнили, что данное направление не используется предостаточно и даче в час-пик движение на данном участке дороги свободно.

Также установлены знаки по полосам на дорогах с улиц Заки Валиди на Воровского. В минувшие выходные дорожная обстановка была спокойная, уверяют в мэрии. 17 января были завершены подготовительные мероприятия в направлении в центр. 19 января с полуночи до 5 утра планируется закрытие движение по проспекту Салавата для демонтажа балок пролетного строения.

— Весь путепровод составляет 20 балок. Одна половина – 10 балок. За два дня демонтировали 8 балок, сегодня ночью демонтируем еще две балки, подытожил Радмил Муслимов.

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