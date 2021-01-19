Власти Башкирии приняли решение закрыть путепровод в Уфе до окончания ремонта

Власти Башкирии приняли решение закрыть путепровод в Уфе до окончания ремонта

Вчера, 09:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook Андрей Назаров
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил в своих социальных сетях об окончательном решении по закрытию путепровода на Заки Валиди в Уфе. По словам чиновника, в таком случае сроки ремонтных работ сократятся и подрядчики сдадут объект уже в сентябре 2021 года.

— После детального обсуждения у Радия Фаритовича приняли решение закрыть путепровод полностью и максимально ускорить завершение его реконструкции, отметил Назаров.

Помимо этого, власти ищут решение избегания пробок на въезде в город и выезде из него. Было принято решение отрегулировать количество используемых полос на время час-пика.

— Утром, в часы пик, на въезд здесь будут работать 4 полосы, а на выезд одна. В обычное время все будет по прежнему графику: на въезд – 3 полосы, выезд - 2 полосы, сообщил он.

Также для улучшения ситуации на заезде с Заки Валиди на проспект Салавата Юлаева отрегулируют светофор для его работы в ручном режиме. И в ближайшее время уфимцев ожидает перенос остановки «Школьная». Куда ее перенесут пока неизвестно.

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