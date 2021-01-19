Власти Башкирии приняли решение закрыть путепровод в Уфе до окончания ремонта

Также для улучшения ситуации на заезде с Заки Валиди на проспект Салавата Юлаева отрегулируют светофор для его работы в ручном режиме. И в ближайшее время уфимцев ожидает перенос остановки «Школьная». Куда ее перенесут пока неизвестно.