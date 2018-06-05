Ялалов: Спасти Касимовский пруд в Уфе мешает правовая коллизия

Сегодня, 5 июня, в рамках прямой линии на телеканале "Вся Уфа" глава города Ирек Ялалов дал свои пояснения ситуации, создавшейся вокруг Касимовсого пруда в северной части столицы республики.

Как оказалось, интрига заключается в том, что, по словам Ирека Ялалова, часть жителей микрорайона Шакша ратуют за спасение Касимовского пруда, но другая часть местных жителей, имеющих поблизости погреба, которые постоянно подтапливает вода, желают, чтобы пруд был осушен.

Помимо этого существует также правовая коллизия: часть дамбы вокруг Касимовского пруда принадлежит городу, а часть - Уфимскому району, который, однако, вовсе не горит желанием заниматься этим гидротехническим объектом. А город, в свою очередь, не может финансировать ремонт объекта, который к нему не относится. Иначе это будет, как минимум, нецелевое расходование средств, которое может быть расценено как нарушение закона.