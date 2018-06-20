В Уфе появился парк динозавров

В уфимском парке имени Гафури появился новый аттракцион - парк динозавров. Об этом сегодня сказал на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

- Это удачный пример муниципально-частного партнерства, - сказал Ирек Ялалов. - Город выделил землю, инвесторы сделали парк из 30 динозавров. Главная цель этого проекта - образовательная.