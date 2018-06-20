В Уфе появился парк динозавров

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Мэр Уфы Ирек Ялалов пригласил горожан его посетить.
Сюжеты: Власть без цензуры
В уфимском парке имени Гафури появился новый аттракцион - парк динозавров. Об этом сегодня сказал на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
- Это удачный пример муниципально-частного партнерства, - сказал Ирек Ялалов. - Город выделил землю, инвесторы сделали парк из 30 динозавров. Главная цель этого проекта - образовательная.
- Поручаю управлению инвестиций и дальше продолжать эту работу, - сказал он и пригласил горожан посетить новый аттракцион.
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