Ирек Ялалов встретился с многодетной уфимкой Юлией Вольф по вопросу жилья

5 июня телеканал «Вся Уфа» организовал прямую линию с главой столичной администрации Иреком Ялаловым, в ходе которой мэр отвечал на вопросы граждан. Среди тех, кто задал свой вопрос из выездной студии, была уфимка Юлия Вольф. Она вновь обратила внимание городских властей на ее жилищный вопрос. После прямой линии уфимка лично встретилась с Иреком Ялаловым и его заместителями.

Как поясняется на сайте городской администрации, решить жилищный вопрос уфимке не позволяли действия в рамках правового поля. Ранее рассматривались различные варианты помощи семье, однако они упирались в законодательные ограничения и существующие нормативы расселения.

Сегодня, 7 июня, многодетной маме вновь назначена встреча с представителями муниципалитета. Сама Юлия Вольф пока воздержалась от комментариев. Судя по всему, уфимке вновь предложат варианты решения ее проблемы.

Напомним, повторное рассмотрение иска Юлии Вольф состоялось 28 мая. Ранее кассационный суд Башкирии отменил решение районного суда. Юлии Вольф позволили приобщить к делу новые документы. Несмотря на это, суд вынес прежнее решение – семью все-таки расселят.

- У меня сложилось впечатление, что решение суда было вынесено до самого заседания. И судья, и прокурор вели себя так, как будто уже знали об этом, - сообщает Юлия.

В семье Вольф - восемь детей. Старшему из них 25 лет, младшему ребенку сегодня исполнилось два года. Двое старших уже имеют свои семьи.

- Я смело родила столько детей, будучи уверенной, что государство нас поддержит, выделит квартиру. А получилось вот так – просто выкинули и все, - рассказывает женщина.

Напомним, многодетную семью хотят переселить в комнату с площадью 12 кв. м на улице Лесунова в Инорсе в связи с сносом их старого дома. Они не согласны, так как в таком случае могут потерять преимущественное право на собственное жилье.

Вольф уже обратилась за помощью в Следственный комитет республики. По словам юриста Эльзы Маулимшиной, по отношению администрации Уфы нужно возбудить уголовное дело по факту потери Юлией Вольф по преимущественному праву на жилье. Отметим, очередь на жилье должно было дойти в 2021 году.

Напомним, широкой общественности история Юлии Вольф стала известна после того, как она в отчаянии решила сдать медаль материнской славы главе республики Рустэму Хамитову. После поднятой шумихи медаль Вольф вскоре все-таки вернули.