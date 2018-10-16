В администрации Уфы после нагоняя вспомнили о непостроенных поликлиниках и школах

Сегодня, 16 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы врио главы города Салават Хусаинов сразу обратил внимание подчиненных на необходимость срочно искать возможности для строительства новых детских садов, школ и поликлиник.

Напомним, это связано с поручением, которое накануне, 15 октября, дал чиновникам новый руководитель республики Радий Хабиров, который полагает, что нагрузку по строительству объектов могу взять на себя застройщики жилых кварталов за счет получаемой ими прибыли.

Салават Хусаинов сегодня припомнил времена 2012-2014 годов, когда в Уфе, располагавшей тогда государственными функциями в сфере регулирования вопросов здравоохранения, были разработаны планы создания современных диагностических центров в каждом районе столицы. К сожалению, этим планам сбыться было не суждено.

- Поднимите эти документы, проанализируйте с учетом реалий возможности их исполнения, - сказал Салават Хусаинов подчиненным, отвечающим за строительную сферу. - Проработайте данный вопрос вместе со специалистами минздрава соответствующих структурных подразделений правительства республики.

Одним из резервов решения проблемы является привлечение застройщиков, которые могли бы в рамках существующих инвестиционных соглашений взять на себя обязанности по предоставлению помещений для открытие объектов соцкультбыта. Это в равной степени касается как поликлиник, так и новых детских садов и школ, потребность в которых остро ощущается в Уфе.