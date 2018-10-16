Радий Хабиров предложил привлекать успешных застройщиков к решению проблем дольщиков

Накануне, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров дал указание в ближайшую пятницу провести совещание по проблеме обманутых дольщиков.

Как стало известно Медиакорсети, данная тема обсуждалась на закрытой части оперативного совещания, когда отключили прямую трансляцию.

Глава Госкомстроя РБ Григорий Невоструев доложил новому руководителю республики, что в реестре обманутых дольщиков в Башкирии официально состоят около 2000 человек и еще 6000 человек считаются потенциальными пострадавшими. По его словам, активная работа ведется по двум объектам – Новобулгаково и Миловскому парку.

- Параллельно правоохранительные органы работают с бенефициарами замороженных проектов, стараясь вернуть пропавшие средства дольщиков. При этом до всех пострадавших дольщиков доведена информация о сроках сдачи их домов, - рассказал Григорий Невоструев

- Дольщики – это невероятно тяжелая история, они часто отдавали за будущее жилье последние деньги, а теперь ипотеку платят и квартиру снимают, - отметил Радий Хабиров. – Эта тема должна стать для вас главной. Встречайтесь и больше общайтесь с дольщиками, чтобы они знали, как движутся дела. Иначе они будут волноваться, а в этом случае лишние эмоции буду мешать и им, и нам.

В качестве одного из вариантов решения проблемы обманутых дольщиков Хабиров предложил активнее привлекать успешных застройщиков, предлагая им прибыль от своих новых проектов пускать на завершение строительства проблемных жилых домов. По его словам, именно таким способом удалось значительно разрядить обстановку вокруг обманутых дольщиков в Подмосковье.

- Если инвесторы пойдут навстречу, мы готовы даже освободить их от необходимости создавать социальную инфраструктуру в новых жилых комплексах. Школы, детсады и поликлиники там построим за счет бюджета, - заявил Радий Хабиров. – Хорошо, конечно, если удастся решить эту проблему без бюджетных денег, однако юристам следует проработать и возможность выделения бюджетных средств.