Радий Хабиров заявил, что застройщики должны озаботиться строительством поликлиник

Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров попытался выяснить причину нехватки поликлиник в регионе. В качеств е ответчиков по данному вопросу выступали глава минздрава Анвар Бакиров, вице-премьер, отвечающий, в том числе, за вопросы строительства, Андрей Трухан и врио главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

Радий Хабиров заявил, что пока только входит в курс дел, но на основе обращений граждан, поступивших в адрес главы региона, уже сделал определенный вывод об острой нехватке поликлиник. В частности, он обратился с этим вопросом к Салавату Хусаинову.

- Сколько строится жилья в Уфе? – спросил Радий Хабиров.

- За прошлый год 1,5 млн квадратных метров, - был ответ.

- А сколько поликлиник? – продолжил обсуждение руководитель республики. – Почему столько жалоб на то, что люди не могут попасть к врачам?

Когда чиновники в ответ сообщили, что по республике строятся фельдшерско-акушерские пункты, Радий Хабиров потребовал, чтобы ему не пересказывали программы. По его мнению, в решении данного вопроса должны были активно участвовать застройщики.

- Я давно не был в Уфе, проехал по городу, видел много новых домов, а вот поликлиник не видел, - сказал Радий Хабиров.

По его мнению, в технико-экономическое обоснование при строительстве жилья необходимо обязательно добавлять социальную составляющую. Таким способом можно было бы решить вопрос очередей в поликлиниках.

- Строительство у нас маржинальный бизнес? Или застройщики работают в ущерб себе? – задался вопросом руководитель республики.

Радий Хабиров дал задание проанализировать все инвестиционные соглашения на предмет наличия в них социальной нагрузки.

Он также высказал недовольство беспомощностью минздрава при решении вопросов нехватки медицинских кадров – методы привлечения молодых кадров в лечебные учреждения прозвучали крайне неубедительно. И остался крайне недоволен объяснениями главы ведомства, которому, напомним, в итоге обсуждения было предложено «попреподавать».