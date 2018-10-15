Радий Хабиров заявил, что застройщики должны озаботиться строительством поликлиник
Новый руководитель республики предложил простой способ решения проблемы нехватки поликлиник.
Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров попытался выяснить причину нехватки поликлиник в регионе. В качеств е ответчиков по данному вопросу выступали глава минздрава Анвар Бакиров, вице-премьер, отвечающий, в том числе, за вопросы строительства, Андрей Трухан и врио главы администрации Уфы Салават Хусаинов.
Радий Хабиров заявил, что пока только входит в курс дел, но на основе обращений граждан, поступивших в адрес главы региона, уже сделал определенный вывод об острой нехватке поликлиник. В частности, он обратился с этим вопросом к Салавату Хусаинову.
- Сколько строится жилья в Уфе? – спросил Радий Хабиров.
- За прошлый год 1,5 млн квадратных метров, - был ответ.
- А сколько поликлиник? – продолжил обсуждение руководитель республики. – Почему столько жалоб на то, что люди не могут попасть к врачам?
Когда чиновники в ответ сообщили, что по республике строятся фельдшерско-акушерские пункты, Радий Хабиров потребовал, чтобы ему не пересказывали программы. По его мнению, в решении данного вопроса должны были активно участвовать застройщики.
- Я давно не был в Уфе, проехал по городу, видел много новых домов, а вот поликлиник не видел, - сказал Радий Хабиров.
По его мнению, в технико-экономическое обоснование при строительстве жилья необходимо обязательно добавлять социальную составляющую. Таким способом можно было бы решить вопрос очередей в поликлиниках.
- Строительство у нас маржинальный бизнес? Или застройщики работают в ущерб себе? – задался вопросом руководитель республики.
Радий Хабиров дал задание проанализировать все инвестиционные соглашения на предмет наличия в них социальной нагрузки.
Он также высказал недовольство беспомощностью минздрава при решении вопросов нехватки медицинских кадров – методы привлечения молодых кадров в лечебные учреждения прозвучали крайне неубедительно. И остался крайне недоволен объяснениями главы ведомства, которому, напомним, в итоге обсуждения было предложено «попреподавать».
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