Успеть за 60 минут: До конца года в Уфе появятся часовые билеты

Возможно, уже и в ноябре в автобусах главного республиканского перевозчика - "Башавтотранс" появятся часовые билеты. Это пластиковые карты, по которым можно будет рассчитаться за проезд один раз и в течение часа при необходимости пересесть на другой автобус (того же перевозчика), не платя за проезд ещё раз. Главное успеть - как в том кино про 60 минут.

Ну, к примеру, выехали вы на 51 маршруте из Черниковки в центр на свидание. Проехали полдороги и тут ваша пассия сообщает: переносим свидание в Зелёную рощу. Придется пересаживаться - в 69-й автобус. Доплачивать за это не придется, если успеете за за час.

Все будет происходить автоматически: прикладываете карту, а система уже знает, когда вы в крайний раз оплачивали проезд. Если часа не прошло, вам выдают нулевой билет. Ну а если не успели - всё-таки придется заплатить второй раз. Стоимость проезда по часовой карте будет равна 30 рублям. Это чуть дороже 25 рублей, однако, это не 50 рублей, которые нужно заплатить за пересадку, например, жителю Затона, чтобы попасть в Черниковку.