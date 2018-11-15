Водитель уфимского транспорта дал мне мокрые "сотки" и заорал: "Высохнет!"
Сегодня, 12:15ГородАлия ДавлетоваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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10:30, Остановка "Дом актера имени Б.Юсуповой".
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
После окончания занятия в университете, я выехала домой. Села как обычно на 249-й маршрут в 10:30 часов на остановке "Дом актера им. Б.Юсуповой".
У меня не было с собой мелочи, я подготовила купюру с номиналом 500 рублей заранее. За две остановки до "Театра кукол" я протянула ее водителю, чтобы он успел дать мне сдачу.
Каково было мое удивление, когда взамен моей новенькой 500-рублевой купюры мне дали старые, помятые сторублевки. Это бы еще ничего, но они были мокрые! Мне было противно брать их в руки.
Естественно, я высказала свое возмущение по адресу. На это водитель крикнул на весь салон: "Высохнет!".
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