Крайне положительное впечатление: 270 маршрут оказался близок к идеалу

Сажусь на остановке «Театр кукол» в сторону «Спортивной» на 270-м микроавтобусе.

На стене слева висят листы с различными памятками на двух языках (русском и башкирском), маршрутным листом и лицензией от 2004 года. Салон чистый, сиденья как новые, в маршрутке достаточно тепло.

При этом очень много стоящих пассажиров, крайне неудобно пробираться к выходу, хотя казалось бы, уже не час-пик. Пришлось встать за одну остановку, чтобы успеть к выходу. Водитель объявлял каждую остановку, при этом если не было выходящих – проезжал мимо. Скорее всего, из-за того, что зайти новым пассажирам было уже невозможно.

Водитель наш оказался очень вежливым, даже в ответ на приказной тон не особо доброжелательного пассажира, попросившего: «Э, останови на следующей!», он ответил: «Да, конечно».

В самом начале поездки я попросила предупредить меня, когда будет остановка «спортивная», водитель любезно за одну остановку громко известил: «Девушка, которой до «Спортивной», Вам на следующей выходить!».

Доехала я очень быстро, водитель ехал мягко, даже стоящие пассажиры не испытывали неудобств, лишь немного придерживались за поручни, которые, кстати, есть по всему салону.