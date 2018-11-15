Выгода только у таксистов: БАТ в Уфе не ходит вечером и ходит редко
Журналист, блогер Ольга Маловица делится своими наблюдениями о проблеме пригородных маршрутов, где пассажиров спасают только частные, а не муниципальные автобусы.
Газели 284 и другие решали проблему - в любую точку города из Суровки, Михайловки и Затона можно было добраться за 25-30 минут без пересадки. Вроде как вернули маршрут Затон-Планета. Еще БАТ отказывается заезжать в Михайловку-Грин и надо идти от трассы примерно 2 км по неосвещенной дороге, вдоль трассы.
Все было хорошо с транспортом и все испортили, убрав маршрутки с южного направления. Это еще сейчас садоводов нет, а летом куча садоводов ездит на этих же газелях сюда в сады.
Навести порядок в системе общественного транспорта - это правильно! Все жители Затона и Михайловки за! Но, пожалуйста, давайте без гусарского наскока! Холодно, знаете ли, в ноябре стоять долго на остановках. Не лишайте пригород маршрутных автобусов, частники нас действительно спасают. Верните маршруты, соединяющие Затон-Михайлову с центром и МВД, у них нет дублеров. Проверяйте машины, водителей, выпускайте на рейс только достойных, но не обескровливайте это направление. БАТ пока не справляется, а выгода только у таксистов.