Выгода только у таксистов: БАТ в Уфе не ходит вечером и ходит редко

Газели 284 и другие решали проблему - в любую точку города из Суровки, Михайловки и Затона можно было добраться за 25-30 минут без пересадки. Вроде как вернули маршрут Затон-Планета. Еще БАТ отказывается заезжать в Михайловку-Грин и надо идти от трассы примерно 2 км по неосвещенной дороге, вдоль трассы.

Все было хорошо с транспортом и все испортили, убрав маршрутки с южного направления. Это еще сейчас садоводов нет, а летом куча садоводов ездит на этих же газелях сюда в сады.