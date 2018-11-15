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Выгода только у таксистов: БАТ в Уфе не ходит вечером и ходит редко
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Выгода только у таксистов: БАТ в Уфе не ходит вечером и ходит редко

Сегодня, 10:49ГородОльга Маловица, Надежда ВалитоваФото: Ольга Маловица
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