Ялалов в застройщиках в Уфе: Прошли те времена, когда в ноги им кланялись

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал заставляь застройщиков устанавливать фонари на территориях, прилегающих к их объектам на расстоянии до 100 метров. Это, как считает мэр, должно закладываться в техусловия проекта и исполняться неукоснительно.

О том, что дополнительные обязательства по освещению должны возлагаться на застройщиков, Ялалов заявил сегодня на утренней оперативке в мэрии. По его мнению, фонари должны устанавливаться не только во дворах, но и на прилегающих территориях.